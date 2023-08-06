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خبير اقتصادي: قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة في إيرادات الدولة

كتب:

محمد عزالدين
08:51 م | الأحد 06 أغسطس 2023
قناة السويس

قناة السويس

قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قناة السويس الجديدة أحدثت طفرة في الواقع المروري، فضلا عن الواقع المتعلق بحجم الإيرادات التي تستهدفها الدولة.

قناة السويس مشروع استراتيجي دقيق

وأضاف «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ وضع الأسس العامة وهذا المشروع الضخم، بدأت الدولة تتعامل بشكل جيد على أن قناة السويس عبارة عن مشروع استراتيجي دقيق جدا يجب استخدامه لتحقيق أقصى استفادة مثلى في عمليات المرور وعمل خطة تسويقية ضخمة للقناة، بجانب بعض الحوافز التي قامت بها القناة في السنوات الماضية، والذي ساعد على زيادة حجم الإيرادات.

خطة تسويقية ضخمة

وأشار إلى أن الأطر التشريعية جرى تعديلها بشكل جيد حتى يكون هناك محفزات لكل الشركات والناقلات العملاقة حول العالم، فضلا عن اتخاذ القناة خطة تسويقية ضخمة، كما أن الدولة اعتمدت بشكل جيد على أن قناة السويس الجديدة تعتبر مشروعاً استراتيجياً قومياً يجب استخدامه بشكل أمثل في السنوات المقبلة.

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بقلم محمد عزالدين