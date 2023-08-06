إليسا تبرز تغطية «الوطن» عن حفلها بمهرجان العلمين: ليلة مصرية لبنانية

أبرزت الفنانة إليسا، تغطية جريدة «الوطن»، للحفل الذي أحيته، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى، الذي يُعد أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

وشاركت الفنانة إليسا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، تغطية «الوطن»، لحفلها، بقلم الزميل محمود الرفاعي، والمصور محمود عبد المغني، التي جاءت بعنوان «ليلة مصرية لبنانية بالعلمين الجديدة»، وتقريرًا آخر بعنوان «إليسا.. ترسم قلوبًا من الحب في سماء العلمين».

وكانت إليسا، قدمت خلال حفلها في مدينة العلمين، الذي استمر لما يقرب من 80 دقيقة، نحو 19 أغنية، من أهم وأشهر أغنياتها في مشوارها الفني.

أعربت إليسا، عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة قائلة: «أحلى مسا وأحلى صباح، شكرا على هذا المهرجان الرائع اللي يقام حاليا في مدينة العلمين، هو مهرجان عالمي، وأنا سعيدة بتواجدي معكم، وأتمنى كل عام يكون لي محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبي، وشكرا لأنكم حبيتوني كتير».