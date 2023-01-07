أسعار تذاكر الطيران للسعودية.. اعرف تكلفة السفر من القاهرة إلى جدة

كشفت شركة مصر للطيران، عن البرامج المختلفة للسفر، وأسعار تذاكر الطيران للسعودية لمن يريد زيارة المملكة وأداء العمرة في الفترة المقبلة في شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وللراغبين في السفر خلال شهر رمضان وشعبان أيضا.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار تذاكر الطيران للسعودية، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

أسعار تذاكر الطيران للسعودية

وجاءت أسعار تذاكر الطيران للسعودية، وفقا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الإلكتروني كما يلي:

سعر تذكرة السفر من القاهرة إلى المدينة المنورة ذهاب وعودة يصل إلى نحو 8877 جنيها.

سعر تذكرة السفر من القاهرة إلى جدة ذهاب وعودة إلى نحو 6830 جنيها.

أسعار العمرة

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار العمرة خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقا لما ذكره حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في حديث خاص لبوابة الوطن.

يبدأ سعر البرامج الاقتصادية والتي تمتد لنحو 15 يوما والتي يلجأ إليها الكثيرين لمناسبة أسعارها وجودة خدماتها أيضا من 28 ألف جنيه.

أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم تبدأ من 45 ألف جنيه، وفق حمزة عنبي.