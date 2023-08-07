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جامعة السويس: تذليل أي معوقات في اختبارات قدرات التربية الرياضية

كتب:

حمدي عبد الله
08:28 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
اختبارات كلية التربية الرياضية

اختبارات كلية التربية الرياضية

شدد الدكتور علي حسين عطا، رئيس جامعة السويس، على جميع العاملين في الجامعة بضرورة توفير كل وسائل الراحة للطلاب خلال اختبارات القدرات بكلية التربية والرياضية، مع توفير المستلزمات والمتطلبات التي يحتاج إليها الطلاب أثناء أداء اختباراتهم، حتى يتمكنوا من تأديتها بكل سلاسة دون أي معوقات.

إتاحة الفرصة لكل الطلاب

وأوضح رئيس جامعة السويس، خلال تفقده مكتب التنسيق للقبول بالجامعات واختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، أنه سبق وقرر مد فترة التقدم لاختبارات القدرات حتى الخميس 3 أغسطس، لإعطاء فرصة لكل الطلاب الراغبين في إجرائها، وفق بيان لجامعة السويس على الصفحة الرسمية.

اختبارات كلية التربية الرياضية

وأشار الدكتور وائل قنديل، عميد كلية التربية الرياضية، أن طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية يخضعون لعدد من الاختبارات المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهي اختبارات طبية، واختبار الطول والوزن، واختبار القوام، والاختبارات المهارية، والاختبارات البدنية، والاختبار الشخصي.

 

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بقلم حمدي عبد الله