توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس و«التعليم المزدوج» لتنمية قدرات الطلاب

وقعت جامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، لتأهيل طلبة وخريجي الجامعة، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من المهارة.

بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور صبحي إبراهيم نصر رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، لتوقيع بروتوكول بين الجامعة والمركز، بحضور الدكتور سعيد حامد عبادي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويعتبر المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، هو الذراع التنفيذي للاتحاد المستثمرين على المستوى القومي في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، إذ يلعب دوراً أساسياً في إدارة وتطبيق نظام التعليم والتدريب المزدوج كمقدم خدمة على مستوى مصر.

خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكل أطيافه

أوضح رئيس جامعة السويس، أن البروتوكول يهدف إلى بناء القدرات، ولعب دورا رئيسيًا في خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكل أطيافه، مما يتيح للطلبة والخريجين مسايرة التقدم العلمي من خلال توفير فرص لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة للبرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن من ضمن مجالات التعاون، بين الجامعة والمركز إبراز أهم الحلول التطبيقية التي تلائم متطلبات المصانع، لدعم الشركات المصرية ومزج مشاريع التخرج مع متطلبات العمل، بالإضافة إلى ربط التعليم الجامعي بالصناعة عن طريق التدريب العملي للطلبة وتوفير فرص التدريب الميداني الصيفي للطلاب بالمصانع والشركات مع عمل مشروع تخرج في نهاية فترة التدريب.