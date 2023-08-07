حماية المستهلك توضح عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البدال.. تصل للإيقاف

قدمت وحدة حماية المستهلك بمديرية التموين بمحافظة سوهاج، لأصحاب البطاقات التموينية عدة نصائح عبر خدمتها التوعية التي أطلقتها عبر موقعها الإلكتروني للمواطنين لتجنب التعرض إلى الغش التجاري أو لضياع حقوقهم التموينية ولحماية حقوق التاجر والمشترى بمحافظة سوهاج.

نصائح حماية المستهلك بسوهاج للمواطنين

قالت سحر حامد عجاج مدير وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج بحديثها لـ«الوطن» إن نشرة الإدارة التوعوية لهذا الأسبوع قدمت عدة نصائح للمستهلك ولصاحب البطاقة التموينية يجب الاعتداد بها وتنفيذها.

عقوبة ترك البطاقة التموينية لدى البدال

وحددت عجاج نصائح الإدارة للمستهلك وصاحب البطاقة التموينية كالتالي:

- عدم ترك البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بحوذة البدالية التموينيين أو المخابز البلدية وكافة المتعاملين بالبطاقات التموينية فلا يجوز تجميع البطاقات أو ترك البطاقات لدى أي من هذه الجهات لأي سبب من الأسباب.

- في حالة وجود بطاقة تموينية لدى المخبز أو البدال التمويني تطبق عقوبة على البدال وفقا للقرار رقم 182 لسنة 2017 بينما تطبق عقوبة رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة لصاحب المخبز البلدي فضلا عن تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك وفي حالة التكرار سيتم سحب ترخيص المنشاة نهائيا.

- يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التى تم ضبها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة وفي حالة التكرار يسقط حق صاحب البطاقة بها ولا يجوز له المطالبة هو أو أحد المستفيدين منها بإعادة البطاقة حيث يتم إلغائها نهائيا.