خبير سياحي: الخدمات المقدمة بالعلمين الجديدة تجذب الأسر الخليجية والأجنبية

قال الخبير السياحي، محمد فاروق، إن إقامة حدث مثل مهرجان العلمين ونجاحه واستمراره حتى الآن؛ فرصة هامة للترويج لذلك المقصد السياحي.

تحقيق الجودة داخل فنادق العلمين

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، «مريت بنفسي على فنادق العلمين، وراجعت إشغالات الغرف، وعناصر الجذب، ومشاكل العملاء، وتبين ليا مدى انبساطهم وتحقيق الخدمة المميزة لهم، وتحقيق الجودة، وهي القيمة مقابل الخدمة ونجاح المشروع».

تقدم مصر بالخدمات واكتساب الأسر العربية والأجنبية

وتابع الخبير السياحي، بأن هناك كثير من الزائرين يتحدثون عن استمتاعهم بالمهرجان، والعلمين الجديدة عموما، معبرين عن رغبتهم بقضاء أكبر وقت ممكن بها، لمتابعة الحفلات والمهرجانات الترفيهية، مؤكدًا تقديم العديد من الخدمات الجاذبة للأسر الخليجية والأجنبية بمصر.