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نجوم لن يظهروا في الكبير أوي 7.. آخرهم ليلى عز العرب

كتب:

محمود الرفاعى
03:24 ص | الجمعة 03 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

اعتذرت الفنانة ليلى عز العرب عن المشاركة في الموسم السابع من المسلسل الكوميدي الكبير أوي، الذي سيعرض حصريًا خلال شهر رمضان عبر قناة ON.

ليلى عز العرب التي تؤدي دور والدة الكبير ليست الأولى التي لن تظهر في المسلسل هذا العام بل انضمت إلى عدد كبير من الفنانين الذين اعتذروا عن المسلسل منهم الفنانة دنيا سمير غانم التي كانت تؤدي دور هنية، والفنان محمد شاهين توماس. 

«الكبير أوي» من بطولة أحمد مكي

ومن المقرر أن يشارك في مسلسل «الكبير أوي» أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي من إخراج أحمد الجندي

كان الفنان أحمد مكي، طرح أغنية «ولعانة» ترويجا للموسم الجديد الذى سينطلق نهاية الشهر الجاري.

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بقلم محمود الرفاعى