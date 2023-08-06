ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما

تحدثت ليلى عز العرب خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc» عن أحفادها، قائلة إنهم كبار معجبيها ويشعرونها أنها أهم ممثلة في مصر.

شخصيات تتمنى تقديمها

وعن الشخصية التي تتمنى أن تمثلها فقالت إنها مهووسة بالحضارة المصرية القديمة، وقالت: «أنا عاوزة أجسد ملكة من الملكات وأنا بعشق نفرتاري وذلك لأنها الزوجة المحبوبة وأنها أقرب الزوجات لقلب الملك رمسيس الثاني أو يويا التي ضحت بزوجها وابنها وضحت بابنها الثالث أحمس الذي طرد الهكسوس من مصر».

مشاركتها في فيلم عالمي

تشارك الفنانة ليلى عز العرب في السينما العالمية برفقة نجوم الأكشن جاكي شان وجون سينا في فيلم «هيدن سترايك»، الذي تم عرضه منذ أيام على أحد المنصات الأجنبية الكبرى، وشارك أيضا في بطولته من مصر الفنان هاني عادل، وسبق وعرض الفيلم في الصين باللغة الصينية قبل أن يتم دبلجته.