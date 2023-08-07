الوادي الجديد تدخل موسوعة جينيس مرتين في التمور.. أطول سلسلة وأكبر مزرعة

دخلت محافظة الوادي الجديد مؤخراً موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية مرتين من خلال إنتاج التمور، إذ سجلت المحافظة أطول سلسلة فاكهة «تمور»، حول العالم من موسوعة جينس للأرقام القياسية بطول 3 ونصف كيلو بواقع 100 ألف تمرة، كما دخلت موسوعة جينيس لأكبر مزرعة تمور في العالم بمنطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

الوادي الجديد تحطيم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن محافظة الوادي الجديد حققت رقمين قياسيين في إنتاج المحصول الاستراتيجي للمحافظة من خلال أطول سلسلة تمور والمرة الثانية من خلال أكبر مزرعة للتمور في العالم بمنطقة شرق العوينات والتي ستعود على الاقتصاد المصري بمنافع كبيرة.

وأضاف، محافظ الوادي الجديد، أن أكبر مزرعة نخيل في العالم أقيمت على مساحة 132 كيلو متر مربع، إذ جرى منح شهادة بتسجيل حوض سحب مياه في العالم، بسعة 245 ألف متر مكعب، إذ تتضمن المزرعة أكثر من 50 صنفاً من التمور، ومن أهم الأصناف التمور المنزرعة «البرحي، والمجدول، والخلاص، والسكري، والشيشي والشبيبي، وعنبرة، وعجوة المدينة، والسكري الأصفر والسكري الأحمر والصقعي».

أطول سلسلة تمور ساهمت في الترويج للتمور اقتصادياً

وأوضح، إننا فخورون بما حققتة المحافظة من إنجاز خلال الفترة الأخيرة من خلال تحقيق رقمين قياسيين بموسوعة جينيس في التمور فكانت أطول سلسلة «تمور» حول العالم والتي ساهمت تلك الفعالية في الترويج للمنتج الاستراتيجي للمحافظة عالميًا، فضلاً عن فتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتجي التمور بالمحافظة، حيث بلغت مسافة طولها 3.5 كيلو متر وتضم 100 ألف تمرة والتي تم تنفيذ فاعليتها بالاستاد الرياضي المحافظة بمدينة الخارجة.