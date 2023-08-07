مركز المصالحة الروسي بسوريا: أمريكا انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 16 مرة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، عن سبب اعتراض طائرة أمريكية في سماء سوريا أمس وفق اختراق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 16 مرة متتابعة.

16 انتهاكا مسجلا

وأوضح كوليت بحسب وكالة «سبوتنك» الروسية، أن بلاده سجلت 16 انتهاكا في يوم واحد منفذ من قبل مقاتلات إف 16 وأربع مقاتلات إف 35، وطائرتين جويتين متعدد الأغراض بدون طيار من طراز إف كيو- 1 سي لقوات التحالف.

طائرات واختراقات

وكشف عن تسجيل المركز الجمعة الماضية، اقترابا خطيرا بين طائرة بدون طيار من طراز إم كيو – 9 للتحالف وطائرة من طراز سيو 35 تابعة لروسيا وقد وصلت المسافة بينهما إلى أقل من 500 متر في الجو.

اختراقات عدة

في الوقت نفسه، تم تسجيل اقتراب خطير لـ 3 طائرات بدون طيارمن طراز MQ-9 تابعة للتحالف مع طائرات «سو-35» تابعة للقوات الروسية بأقل من 100 متر في الجو، في سماء منطقة بلدة الدانة بمحافظة إدلب، مبينا أن التحالف سجل انتهاك 14 مرة للبروتوكولات تفادي التصادم، ولم ينسق حينها مع الجانب الروسي، مبينا أن الطيارين الروس تعاملوا مع الأمر واتخذوا التدابير الخاصة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.