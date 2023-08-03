تسجيل 6 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري تسجيل 6 هزات أرضية ضعيفة، تراوحت شداتها بين 1.6 و3.2، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ثلاث هزات في لواء إسكندرون

وأوضح المركز في بيانه، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.6 و2.1 درجة على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا أعلاها 3.2 درجات، وهزة غرب اللاذقية بـ 75 كيلومترا، وبقدر 2.6 درجة .