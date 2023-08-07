سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي للدوري المصري.. عاجل

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن الجناح الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، بات على أعتاب التواجد في بطولة الدوري المصري من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أن المفاجأة المدوية بخصوص مصيره تكمن في أن أندية القطبين بالإضافة إلى بيراميدز لا ترغب في ضمه.

القطبين وبيراميدز خارج سباق التعاقد

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تاسيم سبورت»: «هناك منافسة شرسة للغاية من جانب 3 أندية مصرية تتصارع على ضم أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية».

وأضاف: «المفاجأة تكمن في أن الأندية المصرية التي تتصارع حسم صفقة التعاقد مع أشرف بن شرقي ليس من بينها الأهلي، أو الزمالك، أو حتى بيراميدز».

وتابع «زاهر»: «الأندية الثلاثة التي تتهافت على ضم بن شرقي من بينها نادي جماهيري، وآخر نادي شركات حصل على بطولة مؤخرا، بالإضافة إلى نادي آخر صاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية».

اختتم: «أشرف بن شرقي لن يطلب مبلغ كبير كما يتوقع البعض، وهناك احتمالية كبيرة بأن يتواجد في بطولة الدوري المصري قريبا مع بداية الموسم المقبل».

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