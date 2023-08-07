آخر تطورات العمل في محطة الرماية بالخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق تقدم أعمال محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة والذي يبلغ طوله 42 كيلومترا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

وأضافت الهيئة في تقرير لها أنه جار تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كيلومترا وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة بطول 23 كيلومترا وتشتمل على 21 محطة.

محطات تبادل الخدمة مع الخط الرابع للمترو

وأوضحت الهيئة أنه من المخطط نقل الخط بمرحلتيه حوالي مليوني راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه، والجار تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

أهمية الخط الرابع للمترو

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات بتقدم الأعمال في محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحة أن المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، ويحقق الربط من المدن العمرانية الجديدة التي تعمل الدولة على إنشائها في الفترة الأخيرة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس في تصريحات لـ«الوطن» أن الخط الرابع لمترو الأنفاق ينفذ وفق المواصفات والمعايير العالمية في مجال النقل، مؤكدة أنه من المقرر أن يسهم في تيسير حركة نقل المواطنين، خاصة مع حرص الدولة على التوسع في وسائل النقل الجماعي، لافته إلى أن الخط يتكامل مع الخطوط الأخرى، ما يحقق ربط مختلف أنحاء القاهرة.