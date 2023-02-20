تقدم الأعمال بمحطة المريوطية ضمن الخط الرابع للمترو «صور»

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن تقدم الأعمال بمحطة المريوطية، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، إذ يجري تنفيذ هذا الخط على مرحلتين؛ الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى القاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.

2 مليون راكب

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.