إصابة سيدتين وسائق في تصادم بين سيارتين بالهرم

أصيبت سيدتين وسائق في حادث تصادم على الطريق السياحي اتجاه المنيب، ونُقل المصابون إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق السياحي اتجاه المنيب بدائرة القسم، وانتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

إصابة السائق وسيدتين

وتبين تصادم سيارة هيونداي يقودها سائق 60 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسيارة أخرى، وتبين أثناء سير السيارة الأولى على الطريق السياحي اختلت عجلة القيادة بيد قائدها؛ مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية.

جرى رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.