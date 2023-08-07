المشدد 7 سنوات لمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين بالتزوير في محررات رسمية في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامهما المصاريف الجنائية.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، في غضون العام الماضي 2022، بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام المتهمان بالتزوير في محررات رسمية وجعلها على غرار الصحيحة بدائرة القسم.

جرى ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي وجهت لهما تهمة التزوير في محررات رسمية، وإحالتهما للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.