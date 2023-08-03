فيلم بيت الروبي يتراجع للمركز الثالث بعد تحقيقه إيرادات 116 مليون جنيه

تراجع فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بعد 6 أسابيع تربع خلالها على عرش الإيرادات منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 21 يونيو الماضي، حيث حقق أمس إيرادات تقدر بـ513 ألف جنيه، وذلك بعد استقبال السينما لأفلام جديدة في موسم صيف 2023، حيث حقق فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي نحو مليون و300 ألف جنيه، يليه فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بنحو 844 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بعد مرور 6 أسابيع عرض بالسينما، أكثر من 116 مليون جنيه، ليدخل قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والتي يتواجد بها كريم عبدالعزيز بفيلمين بخلاف بيت الروبي وهما الفيل الأزرق 2 وكيرة والجن.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه خارج نطاق القاهرة ويمتلك منزلًا يطل على البحر، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليتفاجأ أنه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا، ويقدم كريم عبدالعزيز خلال الفيلم أغنية تجمعه ومحمود العسيلي بعنوان سمع هس.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.