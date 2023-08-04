نصف مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في دور العرض أمس

حقق فيلم بيت الروبي في شباك تذاكر السينما، أمس، إيرادات تقدر بـ550 ألف و270 جنيهًا، وتراجع للمركز الثالث في الإيرادات اليومية بعد أسابيع من تصدره القائمة في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ ضمت السينما أفلاما جديدة أبرزها مرعي البريمو من بطولة محمد هنيدي، وع الزيرو من بطولة محمد رمضان.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم بيت الروبي بأكثر من 117 مليون جنيه، على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما، لينضم إلى قائمة أفلام كريم عبدالعزيز والتي تجاوزت إيراداتها الـ 100 مليون جنيه، أبرزها فيلمي كيرة والجن والفيل الأزرق 2.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

أحداث تجمع بين الكوميدي والتشويق، تنقلب حياة إبراهيم الروبي وتتغير وتتبدل للأصعب، بعد أن يأتي إليه شقيقه الصغير، ويطلب منه مغاردة المنطقة الساحلية التي يعيش بها، ويعود معه إلى القاهرة.