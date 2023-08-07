استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن إسرائيلي في رام الله

استشهد فتى فلسطيني مُتأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها قبل عدة أيام، قرب مدخل بلدة سلواد شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، وقال مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوى، إنّ الشهيد رمزى فتحي حامد، 17 عامًا، ارتقى صباح اليوم نتيجة إصابته بجلطة رئوية حادة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر والبطن، وأوضح رئيس بلدية سلواد رائد حامد، أنّ مُستوطنًا أطلق الرصاص على حامد، أثناء تواجده في سيارته قرب مُستوطنة عوفرا.

الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قرية برقة شرق رام الله، فيما جرى اعتقال شابين من قريتي بيت ريما والمغير غرب وشرق رام الله، وأضافت المصادر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت شابين من جنين شمال الضفة بعد اقتحام حي المراح واندلاع اشتباكات عنيفة مع سكانه.

قوات الاحتلال تقتحم محافظة بيت لحم

وذكرت المصادر أنّ قوات الاحتلال اقتحمت محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة واعتقلت شابين، فيما جرى اعتقال 3 من محافظة نابلس في الشمال بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها، وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم شعفاط شمالا وحي الطور شرقا، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.