تحرير 20 محضرا وإعدام 125 كيلو أطعمة منتهية الصلاحية في حملة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة، في محافظة الدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المحال والمنشآت الغذائية والمنافذ والمطاعم والسلاسل التجارية الكبرى، بالتنسيق مع المحافظة، وتشكيل لجنة خماسية مكونة من البيئة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة، إذ جرى المرور على عدد من المنشآت الغذائية المتنوعة في نطاق المدينة للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية وضبط الأسعار.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالمنزلة

وأكد اللواء أنور مدحت عثمان، رئيس مجلس مدينة المنزلة، في بيان اليوم، أنّ الحملة أسفرت عن تحرير 20 محضرًا متنوعا، وإعدام 75 كيلو لحوم فاسدة متغيرة الخواص، وإعدام 50 كيلو أغذية وأطعمة متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إذ جرى تحرير 5 محاضر بيئة و3 محاضر صحة عدم وجود شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية، فضلا عن تحرير 8 محاضر تموين وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتشكيل لجنة خماسية مكونة من البيئة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة، وسيكون هناك متابعة يومية ومستمرة وبشكل ميداني لتلبية احتياجات المواطنين.