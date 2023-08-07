مصروفات طب قنا والأوراق والشروط المطلوبة.. الفرقة الأولى بـ804 جنيهات

حددت جامعة جنوب الوادي، مصروفات طب قنا والأوراق والشروط المطلوبة، حتى يتمكن الطلاب من معرفة المصروفات المقررة عليهم في العام الدراسي الجديد 2024، كما حددت الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالفرقة الأولى بالكلية، وذلك بعد بدء تنسيق المرحلة الأولى من الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

مصروفات كلية طب قنا 2023 جميع الفرق

وحسب موقع جامعة جنوب الوادي، فإن مصاريف كلية طب قنا جامعة جنوب الوادي 2023 في جميع الفرق الدراسية، بدءًا من الفرقة الأولى وحتى السادسة، جاءت كالتالي:

- مصروفات الفرقة الأولى: 804 جنيهات.

- مصروفات الفرقة الثانية حتى الخامسة: 696 جنيهًا.

- مصروفات الفرقة السادسة: 728 جنيهًا

الأوراق المطلوبة للطلاب المستجدين بكلية الطب قنا 2023

وحددت كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي، الأوراق المطلوبة للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وهي كالآتي:

- أصل شهاده الثانوية العامة.

- أصل شهاده الميلاد (الرقم الثلاثي للذكور + 2 صورة).

- عدد 6 صور شخصية 4*6 .

- صورة البطاقة الشخصية، وصورة بطاقة ولي الأمر.

- بطاقة الترشيح.

- نموذج 2 جند (للذكور).

- طلب الالتحاق.

- استمارة الكشف الطبي وهي متوفرة في إدارة شئون طلاب الكلية.

- دوسيه بلاستيك.

- استخراج فيزا طلابية من البنك الأهلي لتسديد المصروفات الدراسية بالكلية.