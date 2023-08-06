محافظ قنا يتفقد وحدة طب الأسرة في قرية بلاد المال.. تخدم 40 ألف مواطن

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة في قرية بلاد المال بحري التابعة لمركز أبوتشت، والتي جرى تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

أقسام وحدة طب الأسرة بقرية بلاد المال

حرص محافظ قنا على تفقد أقسام الوحدة المختلفة، والمقامة على مساحة 850 مترا، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت 99%، ويجري الانتهاء من بعض الملاحظات تمهيدا لتسليم الوحدة وتجهيزها ومن ثم دخولها الخدمة، وتضم الوحدة «عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسري، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، مكتب التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات».

ووجه محافظ قنا خلال الزيارة بسرعة استلام الوحدة وتشغيلها تجريبيا، لخدمة 40 ألف مواطن.

وقال محافظ قنا إن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 77 مشروعا في قطاع الصحة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، مؤكدا أن تلك المشروعات ستساهم في دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف «الداودي»، في بيان، أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والمُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.