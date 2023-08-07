ضبط 27 مخالفة تموينية وحالات غش تجاري في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنّ الحملات التموينية بالمحافظة، مستمرة بهدف ضبط السلع منتهية الصلاحية، أو أي تلاعب في أسعار السلع الغذائية، وحالات الغش التجاري، والتلاعب في أسعار اللحوم، والأسماك الطازجة، موضحًا ضبط وتحرير 27 محضرًا تموينيًا لعدد من أصحاب المتاجر والمحلات في محافظة كفر الشيخ.

ضبط 27 مخالفة تموينية وغش تجاري

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط 27 مخالفة تموينية، مشيرًا إلى أن تلك المخالفات التموينية، قد تضمنت حالات غش تجاري، وبيع سلع غذائية دون المقررة أسعارها، علاوة على لحوم مجمدة مجهولة المصدر، ونقص الوزن في رغيف العيش البلدي المدعم، مع ضرورة تكثيف الحملات على المدن الساحلية لنشاط حركة بيع الأسماك في فصل الصيف.

حملات تموينية في كفر الشيخ

وأضاف أنّ الحملات التموينية مستمرة على مدار الأسبوع، التي سوف تنتشر في الأسواق العامة، وتفتيش مصانع الألبان، ومحلات الجزارة الحية والمجمدة، التي تهدف لمجابهة جشع التجار، وضبط السلع منتهية الصلاحية في محافظة كفر الشيخ، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين بالإقليم.