840 سائحا يستمتعون بركوب رحلات البالون الطائر في الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم، تحليق 35 رحلة بالون طائر على متنها 840 سائحًا، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية الموجودة في البرين الغربي والشرقي للمدينة، وفقًا لما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح «الطيب» أنّ رحلات البالون الطائر تحلق يوميًا من أمام معبد حتشبسوت، إذ تقلع الرحلات من المطار المخصص لها، بعد استطلاع الأحوال الجوية وسرعة الرياح عبر إطلاق بالونة اختبار للتعرف على اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، ومن ثم الحصول على تصريح الطيران من برج المراقبة بالمطار.

سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ البالون من الأنشطة السياحية المميزة التي يفضلها السائح لدى قدومه للأقصر، فلا يوجد بالون في مصر سوى في مدينة الشمس، ومصنف ضمن سياحة المغامرات التي يعشقها السائح، إذ يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح ويهبط كل مرة في مكان مختلف حسب سرعة واتجاهات الرياح.

توفير فرص عمل

وأكد أنّ البالون يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 شاب من الأقصر، يعملون في 17 شركة، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم بشكل مباشر وغير مباشر، ويستهدف الوصول إلى 5000 آلاف فرصة عمل في القريب العاجل مع ازدياد شركات البالون.