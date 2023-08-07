تنسيق القبول بالثانوية العامة في الأقصر المرحلة الثانية.. يعلن خلال أسبوع

أوضح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في الأقصر المرحلة الثانية، الخاص بتخفيض التنسيق للقبول في الصف الأول الثانوي وقبول الطلاب في الأماكن الشاغرة في الإدارات التعليمية المختلفة، لم يعتمد بعد من قبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في الأقصر المرحلة الثانية

وأضاف «صبري» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في الأقصر المرحلة الثانية لجميع الطلاب، سيعلن خلال نحو أسبوع على الأكثر عقب دراسة الفراغات والأماكن الشاغرة بمدراس الأقصر.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن هناك مطالب لعدد من أولياء الأمور ومن أجل التيسير على الطلاب، لتخفيض درجات القبول التي ارتفعت هذا العام لتصبح 229 درجة، مؤكدا أنه تجري الآن الدراسة وبحث إمكانية خفض الدرجات وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك.

وتابع: تجرى أيضا دراسة الفراغات والمدارس الشاغرة بعد حصر المدارس لتخفيض القبول بالمرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتعليم المزدوج.