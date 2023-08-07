«المنشآت الفندقية»: زيادة الطلب على زيارة المدن السياحية المصرية في الشتاء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك طلبا كبيرا من قبل السياح على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية خلال فصل الشتاء المقبل.

وأشار «عاقل» إلى أن شركات السياحة الأجنبية بدأت من الآن حجز رحلات لسائحيها إلى كل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان، تمهيدا للقدوم بداية من النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

أعداد السياح الوافدين خلال الشتاء المقبل

وأضاف لجنة تسيير أعمال غرفة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يكون أعداد السياح القادمين للمدن الثقافية والأثرية المصرية، خاصة القاهرة وأسوان والأقصر والجيزة، خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، أعلى بكثير مما كانت عليه العام الماضي.

وبحسب «عاقل»، فإن سياح عدد من الدول الآسيوية الذين لم يزوروا مصر العام الماضي، مثل الصينيين واليابانيين والهنود، سيبدأون زيارتها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، مما يرفع من أعداد زائري تلك المدن، وأيضا من نسب الإيرادات المحققة.

متوسط إنفاق السياح

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الأثرية والثقافية المصرية خلال فصل الصيف الجاري كانت جيدة وأعلى من نظيرتها العام الماضي، لافتا إلى أن متوسط إنفاق السائحين القادمين لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية أعلى بكثير من الوافدين لزيارة المدن الشاطئية والترفيهية.