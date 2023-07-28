«غرفة السياحة»: متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى حاليا 90%

شهدت فنادق القاهرة الكبرى زيادة كبيرة فى نسب الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، وأرجع محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية تلك الزيادة إلى التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية إلى كل من القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن متوسط نسب الإشغال حاليا بالعاصمة المصرية يبلغ نحو 90% فى الوقت الذى سجلت فيه فنادق وسط البلد نسب إشغال اقتربت من الـ 100%.

بعض الفنادق اتجهت لرفع أسعار الغرف بها

وأضاف لـ«الوطن» أن زيادة التدفقات السياحية من الدول العربية إلى القاهرة والجيزة خلال الأسبوع الجاري دفع العديد من الفنادق إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% عما كانت عليه الأسبوع الماضي، موضحا أن أسعار الغرف الفندقية متغيرة وتخضع لسياسة العرض والطلب.

الكويت تحتل المركز الثانى عربيا فى إرسال السياح لمصر

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المركز الأول عربيا فى إرسال السياح لمصر خلال الإسبوع الحالى تلتها الكويت ثم ليبيا فالإمارات العربية المتحدة، منوها إلى أن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر ستسير وفقا للمعدلات الحالية حتى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.