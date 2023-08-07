المنشآت الفندقية: نزلاء الفنادق بمختلف المدن السياحية لم يشعروا بتخفيف الأحمال

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الحالي لم يكن لها أية تداعيات على الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والآثار لم يتلقيا أية شكاوى من السياح بسبب عمليات تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أن نزلاء الفنادق بمختلف المدن السياحية لم يشعروا بعمليات تخفيف الأحمال.

مولدات الكهرباء تعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف لـ«الوطن»، أن كافة المنشآت الفندقية لديها مولدات كهرباء تعمل بشكل تلقائي في حال انقطاع الكهرباء، موضحا أن عمليات تخفيف أحمال التيار الكهربائي في المدن السياحية وبخاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال الشهر الماضي كانت نادرة للغاية، فيما تكاد تكون معدومة حاليا.

الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية الشاطئية

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية الشاطئية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي والإسكندرية جيدة جدا منذ بداية فصل الصيف الحالي، وهو ذات الحال بالنسبة للقاهرة والجيزة، لافتا إلى أن نسب الإقبال على زيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي أعلى من نظيرتها العام الماضي.