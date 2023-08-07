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مصر تعرب عن تعازيها لسلوفينيا في ضحايا الفيضانات

كتب:

سارة ثروت
11:26 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن تضامنها مع جمهورية سلوفينيا، إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، والتي أسفرت عن مصرع عدد من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلي وقوع خسائر مادية كبيرة.

مصر تعزي سلوفينيا في ضحايا الفيضانات

وقدمت جمهورية مصر العربية صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب سلوفينيا الصديق وأسر الضحايا، إثر هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدةً وقوفها إلى جوار جمهورية سلوفينيا في هذا الظرف الدقيق.

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بقلم سارة ثروت