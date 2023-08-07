مصاريف كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية والخاصة

كليات الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، باتت محل اهتمام عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، ويرغبون في معرفة الحد الأدنى للقبول بها في تنسيق الجامعات، ومصاريف الكلية.

وطبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري فإنه من الممكن أن تكون توقعات مؤشرات كلية علوم الحاسب 83.41% الأولية خلال تنسيق الجامعات 2023.

مصاريف كلية علوم الحاسب والمعلومات في الجامعات الأهلية والخاصة

تختلف مصاريف كلية علوم الحاسب بين الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة المنتشرة فى عدد من المحافظات حيث أصبحت الفرصة متاحة أمام طلاب الثانوية العامة في اختيار الكلية التي تناسبهم ماليا والأقرب إلى النطاق الجغرافي لهم.

- جامعة الأهرام الكندية: 55 ألف جنيه

- جامعة مصر الدولية: 50 ألف جنيه

- جامعة المستقبل: 73 ألف جنيه

- جامعة المنصورة الأهلية: 69 ألف جنيه.

- جامعة الجلالة الأهلية: 69 ألف جنيه.

- جامعة بنها الأهلية: 55 ألف جنيه

- جامعة جنوب الوادي: 40 ألف جنيه في السنة الواحدة.

- جامعة الإسكندرية الأهلية: 50 ألف جنيه.