القبض على 7 أشخاص بتهمة السطو المسلح في القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن القاهرة استهدفت الخارجين عن القانون بمناطق قسم شرطة المطرية، وقصر النيل والمعادي والمرج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلالهم مركبة تروسيكل وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم عدد 6 هواتف محمولة.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف، وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط لصة مشغولات ذهبية بقصر النيل

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قصر النيل من ضبط إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب المغافلة حال عملها لديه كخادمة.

كمية من مخدر الهيروين بالمعادي

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعادي من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار.

حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية بالسيدة زينب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب من ضبط أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدروبمناقشته إعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب كسر الزجاج.

سرقة سيارة ربع نقل بالمرج

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بمغافلة سائق سيارة ربع نقل والإستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجنى عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.