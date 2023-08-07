الإنقاذ النهري تنتشل جثامين 3 شقيقات من «نيل المعادي».. النيابة تصرح بالدفن

لقيت 3 شقيقات مصرعهن غرقا في أثناء الاستحمام بالنيل، أمام مصنع أسمنت المعصرة بمنطقة طرة التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي، فيما نجت الرابعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتهما بمعرفة قوات الإنقاذ، ونُقلت جثث الضحايا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

بلاغ من غرفة عمليات النجدة

تفاصيل الواقعة المأساوية بدأت عندما ورد لقسم شرطة المعادي من غرفة عمليات النجدة بغرق 3 سيدات أثناء الاستحمام بمنطقة طرة التابعة لدائرة قسم شرطة المعادي في تمام الساعة السابعة.

وتبين أنّ الجثث الثلاثة لشقيقات الأولى لسيدة تدعى «ابتسام.م.ن» تبلغ من العمر 24 عامًا، والثانية «ياسمين.م.ن» تبلغ من العمر 27 عامًا، والثالثة «وفاء.م.ن» تبلغ من العمر 22 عامًا جميعهم من منطقة المعصرة فيما نجت شقيقتهن الرابعة من الغرق ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثث.

الأشقاء اعتدات الاستحمام هربا من الحرارة

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها ضباط مباحث قسم شرطة المعادي فإنّ الشقيقات الـ4 اعتدن الاستحمام في مياه النيل يوميًا هربًا من حرارة الشمس، وقررن النزول إلى مياه النيل اليوم منذ الـ7 صباحا؛ لكن تعرضت الشقيقة الأولى «ياسمين» إلى إغماء مفاجئ وحاولت وفاء وابتسام مساعدتها لكنهن غرقن سويًا أمام أعين شقيقتهن الرابعة التي استطاعت قوات الإنقاذ النهري إنقاذها.

تفريغ كاميرات المراقبة

باشرت نيابة المعادي الجزئية التحقيقات في الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثث، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مناظرة الجثامين، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفين وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.