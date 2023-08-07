السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، أحد الأشخاص لإدانته بحيازة المواد المخدرة «الحشيش والترامادول» بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم «محمد. ر» في دائرة قسم شرطة الجيزة، حاز وأحرز المواد المخدرة «الحشيش والترامادول»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بأنّ المتهم يتاجر في المواد المخدرة «الحشيش والترامادول»، متخذًا من دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ جرى القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة الترامادول والحشيش، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي.