«معلومات الوزراء» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023- 2024

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم 14 يناير المقبل موعدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، لجميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

وأشار المركز في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني ستبدأ في 9 يناير 2024، كما استعرضت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، بدءا من أول أيام الدراسة حتى آخر أيام الامتحانات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الجدول الزمني المعلن من وزارة التربية والتعليم، يتضمن عددا من المواعيد الرئيسي، أبرزها:

- 30 سبتمبر المقبل موعد بدء الفصل الدراسي الأول، ويستمر حتى 25 يناير 2024.

- الثلاثاء 9 يناير2024، لبدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في التعليم الفني.

- الأحد 14 يناير 2024، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- الثلاثاء 9 يناير 2024، لبدء امتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني.

- السبت 10 فبراير 2024، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- 25 مايو 2024، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- السبت 1 يونيو 2024، لبدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- السبت 15 يونيو 2024، لبدء امتحانات الثانوية العامة.

مواعيد الإجازات خلال العام الدراسي

وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فأن يوم السبت 27 يناير 2024 سيكون موعد بدء إجازة نصف العام، والمقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، على أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وأوضح أن الأسبوع الأخير في الدراسة يخصص للمراجعة لجميع الصفوف، بينما تحتسب فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وضمن نسبة الحضور، مشيرا إلى أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة التعليم العالي والمعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما، كما أوضح أن المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.