فحص 250 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة طبية بقرية كفر الشيخ التابعة لقرية مؤسسة البستان، تأتي تلك القوافل استمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، جرى خلالها الكشف على 250 مواطنا.

قافلة طبية في البستان

وشهدت القافلة الطبية، تقديم خدمات طبية لعدد 250 من أهالي القرية بمختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والأسنان والرمد والعظام والجلدية والتحاليل مع صرف العلاج وعمل 50 نظارة طبية.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف القوافل الطبية في مختلف مدن ومراكز المحافظة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالقرى النائية والأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لسكانها.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بتوفير كافة متطلبات القوافل الطبية خلال القافلة، إذ شددت على توافر كافة العيادات الطبية خلال القوافل بالإضافة إلى توافر الأدوية المجانية للأهالي، يذكر أن مدينة رشيد شهدت أمس تنفيذ قافلة طبية جرى خلال الكشف عن300 مواطن.