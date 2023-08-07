«زراعة قنا»: فحص 586 ألف نخلة لمكافحة «السوسة الحمراء»

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنّ الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة، فحصت 586 ألفا و19 نخلة بهدف مكافحة آفة «سوسة النخيل الحمراء»، بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

إصابات سوسة النخيل

وأضاف محافظ قنا، أنّ عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 148 نخلة، وعالجت الإدارة 109 نخلات، وجرى اقتلاع 39 نخلة أخرى مصابة للقضاء على السوسة نهائيًا، والرش الوقائي لعدد 22 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة، فضلا عن فحص 605 نخلات بمنطقة الغابة من إجمالى 1166 نخلة وجرى التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

فحص 138 ألفا و627 نخلة

وبحسب البيان الصحفي لديوان عام محافظة، قال المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة فحصت 138 ألفا و627 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا، نتج عنها كشف إصابة 35 نخلة، وتم معالجة 15 واقتلاع 20 نخلة مصابة .