كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من المستندات المطلوبة من طلاب الثانوية العامة، سواء المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس «ستيم»، للالتحاق بالمنحة الجامعية التي أعلنت عنها الوزارة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تستهدف نحو 250 طالبًا من خريجي الثانوية لهذا العام، بشرط أن لا يقل مجموع إتمام الشهادة الثانوية العامة عن 85%.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالمنح الجامعية، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي بموقع «فيس بوك»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المستندات المطلوبة لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالمنح الجامعية

- صورة فوتوغرافية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- يجب على الطلاب من ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات الحصول على التقييم النفسي التربوي والشهادة الطبية من مستشفى المنحة، تقديم المعلومات الكاملة حـول نـوع الإعاقة التي يعانون منها.

- إثبات استهلاك شهري رسمي للكهرباء حديث آخر 6 أشهر.

- بیان بكل الحسابات البنكية أو البريدية للأسرة لآخر 6 أشهر.

- خطاب مـن جهـة عمـل ولي أمر الطالب أو الطالبة يثبت المرتب والحوافز (مفردات مرتب).

- خطاب المعاش إن كانت الأسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».

- شهادة مختومة بختم النسر تثبت أن الطالب التحق بمدرسة حكومية أو تجريبية أو مدرسة المتفوقين للعلوم.

- نسخ مصـورة مـن عقـود إيجار أو ملكية المسكن او أملاك الإعاقة.