«التضامن» تكشف عن منح جامعية لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، وانضمام برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث يقدّم البرنامجان منحًا دراسية لـ250 طالبا في العام الدراسي 2023-2024، للحصول على درجات البكالوريوس في عدد من الجامعات الشريكة بالمنحة الدراسية.

التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إلى أنّ المنح الجامعية متاحة لطلاب الثانوية العامة سواء المدارس الحكومية أو التجريبية أو مدارس المتفوقين «stem»، موضحة أنّ البرنامج يهدف إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية في مصر، من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، والتمريض.

وأضافت وزراة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك عددا من الجامعات مشترك ضمن المنحة الدراسية، كما يلي.

الجامعات المتاحة ضمن المنح الدراسية

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- جامعة القاهرة.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة عين شمس.

- جامعة أسيوط.

- جامعة المنصورة.

- جامعة أسوان.

- جامعة الجلالة.

- جامعة العلمين الدولية.

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة بدر بالقاهرة.

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّه لمزيد من المعلومات حول التفاصيل والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم، يمكن زيارة الروابط التالية:

- للاطلاع على الأسئلة الشائعة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.aucegypt.edu/.https://adminlive.elwatannews.com/frequently-asked-questions

- للتسجيل في المنح الجامعية المعلن عنها، يمكن زيارة هذا الرابط:

https://www.jotform.com/230493158630556