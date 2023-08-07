معايير القبول في المنحة الدراسية داخل 11 جامعة.. مجموع لا يقل عن 85%

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الدفعة الرابعة من برنامج المنح الجامعية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، لـ250 طالبا في العام الدراسي 2023-2024، للحصول على درجات البكالوريوس في 11 جامعة شريكة بالمنحة الدراسية، منها جامعة العلمين الدولية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معايير القبول في المنحة الدراسية داخل 11 جامعة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وفقا لإنفوجراف وزارة التضامن الاجتماعى، عبر صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك».

معايير القبول في المنحة الدراسية داخل 11 جامعة

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- يشترط أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو التجربية أو مدارس ستيم طوال المرحلة الثانوية.

- لا تقبل المنحة طلاب التعليم المنزلي.

- يشترط أن يتمتع الطالب بالصفات القيادية.

- تقبل المنحة الدراسية الطلاب ذوي الإعاقة من الشعبتين العلمية والأدبية.

- يشترط الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة عام 2022-2023، بمجموع لا يقل عن 85%.

- يشترط تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الحالة المادية للأسرة للالتحاق بالمنحة الدراسية.

- يجب أن يذكر الطالب المهارات التكنولوجية الراغب في دراستها لمساعدته في التعلم.

- يشترط المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية، مثل التنمية المجتمعية أو الخدمة العامة.

- يجب على الطلاب ذوي الإعاقة تقديم مستند التقييم النفسي التربوي، وتقرير طبي صادرين ومختومين من مستشفي حكومي.

- ينصح الطلاب بالاستفادة من منصة تعليم اللغة الإنجليزية المجانية «الطريق إلى الجامعة»، والتي أطلقتها الجامعة الأمريكية في القاهرة، للمساهمة في تقوية اللغة الإنجليزية لدى الطلاب المصريين.