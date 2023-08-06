«التضامن» تعلن الجامعات المتاحة ضمن منحة خريجي الثانوية العامة.. «الحق قدم»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم 60 منحة دراسية كاملة، لخريجي الثانوية العام، لدراسة البكالوريوس في مجموعة من أفضل الجامعات الخاصة والدولية والأهلية والحكومية بمصر، كما تمول المنحة كعادتها مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة، بالإضافة إلى تكاليف المواد التعليمية وجهاز لاب توب.

آخر موعد للتقديم على المنح 10 أغسطس 2023

ووفقا للموقع الرسمي لمنحة ساويرس للتنمية، تغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب، بجانب كونها فرصة للدراسة في أفضل الجامعات في مصر، بالإضافة إلى برامج تأهيلية لتطوير قدرات الطلاب، مشيرا إلى أن آخر موعد للتقديم على المنح 10 أغسطس 2023، الساعة 5:00 مساءً، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المنحة، من خلال زيارة هذا الرابط.

الجامعات المتاحة

- جامعة عين شمس.

- جامعة الإسكندرية.

- جامعة أسيوط.

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- جامعة العلوم والتكنولوجيا.

- مدينة زويل.

- جامعة النيل.

- جامعة مصر للمعلوماتية.

- جامعة الجلالة.

مجالات الدراسة

- الهندسة.

- العلوم.

- تكنولوجيا المعلومات.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التجارة.

- الإعلام.

- القانون.

- الزراعة.

- التمريض.

المستندات المطلوبة للتقديم ضمن منحة ساويرس

- صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الصف الأول الثانوي.

- صورة من شهادة الصف الثاني الثانوي.

- صور من شهادات التفوق الدراسي.

- إثبات أنك من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» (إن وجد).

- خطاب القبول المبدئي من الجامعة التي تود الالتحاق بها من خلال المنحة.

يذكر أن المنحة الدراسية ممولة بالكامل من مؤسسة ساويرس للتنمية، لخريجي طلاب الثانوية العامة للارتقاء بقدراتهم للمنافسة في دعم الاقتصاد المصري بالحصول على فرص عمل تنافسية بعد التخرج عقب الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة.