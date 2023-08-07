الأفلام المصرية في السينمات تحقق 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

تواصل إيرادات الأفلام المصرية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، إذ سجلت أمس الأحد 2 مليون و908 آلاف جنيه، وهي أقل من الإيرادات التي تم تسجيلها عن يومي السبت والجمعة والتي بلغت 3 ملايين و162 ألف جنيه و4 ملايين و526 ألف جنيه على التوالي، وفقا للتقرير الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة في السينمات المصرية، الصادر عن محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي على صدارة قائمة الإيرادات اليومية لليوم الخامس على التوالي محققا 924 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان وإخراج محمد العدل، حيث سجل 808 ألف جنيه، ويستمر فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي في المركز الخامس، محققا 482 ألف جنيه.

أحمد فهمي يلاحق أمير كرارة في شباك الإيرادات

حقق فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة 258 ألف جنيه، بمثابة فارق بسيط عن فيلم المركز الخامس «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي والذي حقق 253 ألف جنيه، بينما يتواجد فيلم «تاج» في المركز السادس بـ 152 ألف جنيه، ويتذيل قائمة الإيرادات فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة محققا 29 ألف جنيه.