فيلم مرعي البريمو يحقق إيرادات بقيمة 924 ألف جنيه خلال 24 ساعة

للمرة الأولى منذ طرحه في دور العرض السينمائي، انخفضت إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي لأقل من مليون جنيه، حيث لم يحقق سوى 924 ألف جنيه أمس في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم مرعي البريمو في أول يوم عرض بدور العرض السينمائي يوم الأربعاء الماضي، مليون و373 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني مليون و303 آلاف جنيه، وفي الثالث مليون و765 ألف جنيه، بينما حقق في يومه الرابع مليون و91 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم في 5 أيام لـ6 ملايين و456 ألف جنيه.

«مرعي البريمو» يجمع محمد هنيدي وغادة عادل بعد 23 عاما

يجمع فيلم «مرعي البريمو» محمد هنيدي، وغادة عادل، وذلك بعد مرور نحو 23 عاما على تعاونهما الأخير في فيلم «بلية ودماغة العالية» في عام 2000، ومن قبله فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» عام 1998.