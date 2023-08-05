7 أفلام مصرية تحقق 4.5 مليون جنيه خلال يوم بدور العرض.. «مرعي البريمو» يتصدر

نجحت 7 أفلام مصرية معروضة حاليا بدور العرض السينمائي، في تحقيق إيرادات مرتفة نسبيا، بلغت 4 ملايين و526 ألف جنيه، أمس الجمعة، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، رئيس التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ولليوم الثالث على التوالي يتصدر فيلم «مرعي البريمو» بطولة الفنان محمد هنيدي قائمة الإيرادات اليومية، محققا مليون و765 ألف جنيه، يليه فيلم «على الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق مليونا و171 ألف جنيه.

«بيت الروبي» يتراجع إلى المركز الثالث

وتراجع «بيت الروبي»، من بطولة كريم عبد العزيز، إلى المركز الثالث في قائمة إيرادات الأفلام اليومية بـ736 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم «البعبع» بطولة مير كرارة محققا 314 ألف جنيه، وبفارق ضئيل في الإيرادات حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي إيرادات بلغت 310 ألف جنيه، مما يجعله في المركز الخامس.

ولم يحقق فيلم «تاج» بطولة تامر حسني سوى 172 ألف جنيه، ليأتي في المركز السادس، بينما يستمر فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة في المركز الأخير بقائمة الإيرادات بـ54 ألف جنيه.