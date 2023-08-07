مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمنزله في الشرقية

استقبل مستشفى الزوامل المركزي، جثة شاب يدعى «عزمي ر ع»، 29 عامًا، مقيم بقرية الأحمدية بنطاق دائرة مركز مشتول السوق، على إثر تعرضه للصعق بالكهرباء في منزله، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة مشتول السوق، بمصرع شاب جراء تعرضه لصعق كهربائي بمنزله بقرية الأحمدية بنطاق مركز شرطة مشتول.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة مشتول، إلى محل الواقعة لبيان سبب الوفاة ومعاينة الجثة، وأخذ كافة التفاصيل والتحريات اللازمة، وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها، فيما انتدبت فريقًا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة، لبيان أسباب الوفاة والتأكد أو نفي وجود الشبهة الجنائية.

التصريح بدفن الجثمان

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتباشر الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وفور الانتهاء منها، ستُصرح بالدفن وتسلم الجثمان لذويه.