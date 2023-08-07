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دير الأنبا أنطونيوس في ألمانيا يعلن ترتيبات جنازة الأنبا ميشائيل

كتب:

مريم شريف
01:53 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

أصدر دير الأنبا أنطونيوس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مدينة كروفلباخ بألمانيا، عددا من التنبيهات اليوم الاثنين، بشأن جنازة الأنبا ميشائيل، أسقف جنوب ألمانيا.

وأوضحت إدارة الدير في بيان صحفي، أنه من المقرر أن تقام القداسات يومي الاثنين والثلاثاء في الساعة 7 صباحا، على أن تقام صلاة الجناز للأنبا ميشائيل، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة 12 ظهرا، عقب صلاة القداس الإلهي في الساعة 9 صباحا.

تنبيهات دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا 

وأشار الدير إلى أن خدمة الشموسة في صلوات القداس الإلهي وصلوات الجناز للأسقف الراحل، يوم الأربعاء المقبل، ستكون قاصرة على الآباء الرهبان والآباء الكهنة بالدير. 

واعتذر دير الأنبا أنطونيوس عن عدم السماح بدخول أو تواجد السيارات داخل الدير، يوم الأربعاء، بالتزامن مع صلوات القداس الإلهي وصلوات الجناز، لتوفير مساحة لخدمات أخرى في الدير.

 

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