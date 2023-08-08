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7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر».. يصل لـ5 ملايين جنيه

كتب:

منة عبده
08:41 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
بنك ناصر الاجتماعى.. صورة أرشيفية

بنك ناصر الاجتماعى.. صورة أرشيفية

قروض وتمويلات عدة يتيحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، بهدف المساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل، ويعد واحدا من تلك القروض قرض «بدايتها فكرة»، والذي يعني تمويل أفكار المشروعات المقدمة إليه بشروط ميسرة وعائد مميز. 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»،7 معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي. 

معلومات عن قرض «بدايتها فكرة» من «بنك ناصر»

1- يهدف قرض «بدايتها فكرة» لتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

2- يتيح قرض «بدايتها فكرة» التمويل لأصحاب المشروعات بشروط ميسرة وأسعار مميزة. 

3- الحد الأدنى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 10 آلاف جنيه. 

4- الحد الأقصى لتمويل قرض «بدايتها فكرة» 5 ملايين جنيه. 

5- يتمّ تحديد قيمة تمويل قرض «بدايتها فكرة» وفقًا لطبيعة وحجم المشروع المقدم. 

6- تتراوح مدة تمويل قرض «بدايتها فكرة» ما بين سنة وحتى 5 سنوات.

7- يقدم قرض «بدايتها فكرة» معدل عائد مميز. 

المساعدات الشهرية الضمانية من بنك ناصر الاجتماعي

يُذكر أنَّ وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تُقدم عددًا من الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.