المؤبد للمتهمين بسرقة محل مجوهرات في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، 3 متهمين بسرقة محل مجوهرات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بالسجن المؤبد وإلزامه المصاريف الجنائية.

كما عاقبت المحكمة متهمًا آخر في ذات القضية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة فهد بودي، وأمانة سر محمد طه.

سرقة محل مجوهرات

وجاء في أمر إحالة القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين قيامهم في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بسرقة محل مجوهرات في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمين بسرقة محل مجوهرات بدائرة القسم.