برامج تعليمية جديدة في جامعة جنوب الوادي الأهلية.. أبرزها الهندسة

قالت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023، في بيان صحفي، إنه جارٍ استصدار 3 برامج تعليمية جديدة تضاف إلى البرامج التعليمية الموجودة، وهي الجراحة العامة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات، كما حددت مصروفات البرامج التعليمية المختلفة في جامعة جنوب الوادي الأهلية.

كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وأوضحت جامعة جنوب الوادي الأهلية، أن البرامج التعليمية الجديدة التي سيجرى إصدارها للعمل بها في العام الدراسي الجديد 2023-2024 هي الصيدلة، والهندسة، والتمريض، ليصبح عدد البرامج التعليمية التي يجرى الدراسة فيها بالجامعة، 6 برامج.

مصروفات جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024

حددت جامعة جنوب الوادي الأهلية، مصروفات البرامج التعليمية المختلفة الستة القديمة، التي سوف يجرى الدراسة فيها خلال العام الدراسي الجديد، وهي 6 برامج كالآتي:

-الطب والجراحة «110 آلاف جنيه».

-العلاج الطبيعي «70 ألف جنيه».

-الحاسبات والذكاء الاصطناعي «40 ألف جنيه»

أما البرامج التعليمية الجديدة في جامعة جنوب الأهلية فجاءت مصروفاتها كالتالي:

- الهندسة «65 ألف جنيه».

-الصيدلة «75 ألف جنيه».

-التمريض «45 ألف جنيه».

وأكدت جامعة جنوب الوادي، أن التقديم إلكتروني فقط بعد انتهاء التنسيق الحكومي لكل كلية في المرحلة الأولى، ومجموع كل برنامج لن يتحدد إلا بعد انتهاء تنسيق الجامعات الحكومية.