مكتب التنسيق ببورسعيد يواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى.. ونصائح لكتابة الرغبات

استقبل مكتب تنسيق الجامعات بكلية التربيه النوعية جامعة بورسعيد، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للتقديم في الكليات ضمن المرحلة الأولى التي بدأت السبت الماضي ولمدة خمس أيام تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

نصائح لطلاب الشهادة الثانوية

ويقدم الدكتور أحمد أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، من خلال «الوطن» نصائح لطلاب الشهادة الثانوية العامة، مشيرا إلى ضرورة منع عرض الرقم السري الخاص بالطالب والمدون على استمارة الطالب والرقم القومي له على الصفحات التواصل الاجتماعي أو إعطائه لأحد حتى لا يدخل أحد ويعدل الرغبات التي اختارها.

ومن ضمن النصائح الأخرى:

- يحق للطالب تعديل في الرغبات خلال فترة التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي.

- يجب أن يكتب الطالب 75 رغبة كاملة حتى يحق له اختيار الرغبة حسب التخصص والمجموع.

ووجه رسالة لأولياء الأمور بأن اختيار الكلية بناء على الرغبات والتخصص والمجموع للطالب، وليس بأسبقية الحضور كما يعتقد كثيرون، وعدم استنفاذ الرغبات في الكليات التى تحتاج إلى امتحان القدرات.

وأكد أن الموقع متاح على الإنترنت 24 ساعة، ونعمل في الكلية من 9 صباحا وحتى 3:00 مساء، ونستقبل جميع أكبر عدد من الطلاب ونوفر الخدمات، موصيا بضرورة أن يراعي الطالب التوزيع الاقليمي في اختيار الكليات بحيث بحيث لا يأخذ كليات بعيدة وتوجد كلية قريبة منه.

خدمات مجانية لأهالي بورسعيد

وقال الدكتور أحمد الروبي، إن الكلية تقدم خدمات طلابية مجانية لأبناء بورسعيد الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، برعاية الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وأوضح الروبي، أنه يتم استقبال الطلاب من باب كلية التربية النوعية وتوجيههم للحصول على رقم، ثم التوجه إلى قسم الاستقبال، ثم إلى قسم التسجيل، حيث يستقبلهم موظف ويسجل بيانات الطالب كاملة ثم التوجه لقسم المعمل ويقوم الموظف المختص بالآي تي، بإجراءات تسجيل رغبات الطالب التي يختارها.

وأشار إلى أن كلية التربية النوعية لديها خبرة سنوات عديدة، وتميزت فيها في تقديم الخدمة المجانية للتنسيق في الثانوية العامة.

دخول ولي الأمر مع الطالب

وأوضح أن كل طالب يسمح له بالدخول للتسجيل ومعه ولي أمره، للاستشارة والتداول في الاختيارات التي يرغب بها الطالب، مشيرا إلى أنه بعد استنفاذ الطالب لـ75 رغبة، وهي عدد الرغبات باستمارة التنسيق وإنهاء بيانات التسجيل، يتم طباعة استمارة بالبيانات والرغبات التي تم اختيارها بشكل مجاني كخدمة من كلية التربية النوعية لأهالي بورسعيد.